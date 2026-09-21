Carlos Villarreal presenta candidatas a reina de la Feria Monclova 2026

Monclova, Coahuila, 21 de septiembre de 2026.- El alcalde Carlos Villarreal encabezó la presentación oficial de las 13 candidatas a reina de la Feria Monclova 2026, quienes representan a distintas instituciones educativas, empresas y establecimientos comerciales de la ciudad y participarán en el proceso para elegir a la nueva soberana de esta tradicional celebración.

En el evento estuvieron presentes Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, en representación del gobernador Manolo Jiménez; Mavi Sosa Rubio, presidenta honoraria del DIF Monclova; Mónica Nallely Vázquez González, regidora de Desarrollo Económico y Turismo; Areli Yaquelin Campos Martínez, regidora de Educación, Arte y Cultura; además de la reina, princesa y duquesa de la edición 2025.

Las 13 candidatas, representantes de la UTRCC, UPN Monclova, CEUC, Instituto Tecnológico Superior de Monclova, Universidad Politécnica Monclova-Frontera, Facultad de Metalurgia, así como de empresas y establecimientos comerciales, realizaron su presentación ante autoridades, familiares e invitados.

El alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones de Monclova y generar espacios de convivencia para las familias, al tiempo que reconoció la participación de las jóvenes que forman parte de esta edición. "Nos da mucho gusto presentar a estas 13 jóvenes que hoy representan a instituciones, empresas y comercios de nuestra ciudad y que forman parte de una de las tradiciones más esperadas por las familias de Monclova", señaló el alcalde.

La elección de la reina, princesa y duquesa 2026 se realizará mediante sorteo entre las 13 candidatas, y la coronación tendrá lugar el próximo 1 de octubre en la explanada del estadio Kickapoo Lucky Eagle, dando inicio oficial a la Feria Monclova 2026.

Con estos eventos, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, instituciones educativas, empresas y sociedad civil para impulsar actividades que fortalezcan la convivencia familiar, preserven las tradiciones y promuevan la participación de todos los sectores en el desarrollo de Monclova.