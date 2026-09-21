Fiscalía de Personas Desaparecidas realiza operativo en Coahuila

La Fiscalía de Personas Desaparecidas en las regiones Centro y Carbonífera desplegó un operativo de colaboración y resguardo de seguridad en el marco de la Jornada Nacional de Búsqueda en Vida, informó el coordinador de Ministerios Públicos de la dependencia, Ricardo García.

El funcionario explicó que la corporación trabaja de manera coordinada con colectivos de familiares, comisiones de derechos humanos, alcaldes y policías municipales para garantizar condiciones óptimas de seguridad y logística durante las diligencias desarrolladas en la zona.

García detalló que los protocolos institucionales de Búsqueda en Vida contemplan revisiones e inspecciones directas dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso), así como en diversos centros de rehabilitación de la región durante el transcurso de la semana.

Añadió que, al ser la representación social responsable del resguardo y seguimiento de las carpetas de investigación, el personal ministerial acompaña permanentemente a las familias visitantes para brindar certeza jurídica y dar celeridad a las indagatorias en caso de posibles hallazgos.