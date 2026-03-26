Se juegan la vida entre el tráfico: jóvenes usan patinetas eléctricas en avenidas de Monclova

El uso de patinetas eléctricas entre estudiantes de Monclova comienza a encender focos rojos entre la ciudadanía, luego de que cada vez es más común observar a menores y jóvenes desplazándose en estos vehículos ligeros por avenidas de alto flujo vehicular, donde se atraviesan entre automóviles y circulan a gran velocidad, exponiéndose a sufrir un accidente que podría terminar en tragedia.

La preocupación se ha intensificado en sectores como la colonia Progreso, particularmente sobre la avenida Adolfo López Mateos, donde vecinos y automovilistas aseguran que los usuarios de estas patinetas descienden a exceso de velocidad, sin medir el peligro que representa compartir la vialidad con carros, motocicletas e incluso unidades pesadas. La falta de precaución, sumada a la ausencia de casco y de espacios adecuados para circular, ha convertido esta práctica en una verdadera amenaza vial.

Yohana, una joven mujer que compartió su testimonio a este medio de información, relató el temor que vivió recientemente al encontrarse con uno de estos casos. "Por poco y lo atropello", expresó, al asegurar que los estudiantes bajan a gran velocidad y en muchas ocasiones se atraviesan de forma inesperada, dejando a los conductores sin margen de reacción. Su declaración refleja una preocupación que comienza a repetirse entre quienes transitan diariamente por este sector de la ciudad.

Aunque para muchos jóvenes las patinetas eléctricas representan una opción rápida y práctica para trasladarse, su uso en vialidades principales de Monclova exhibe una falta de regulación, vigilancia y cultura vial que ya preocupa a los ciudadanos. Ante ello, habitantes piden a las autoridades de Tránsito y Seguridad Pública intervenir antes de que ocurra una desgracia, ya sea mediante operativos, campañas de concientización o lineamientos claros para evitar que esta nueva forma de movilidad termine cobrando vidas.