Carlos Villarreal inicia obra de pavimentación en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez dio el banderazo de inicio a la obra de pavimentación de la Calle del Campanario, en el tramo comprendido entre las calles Apóstol Pedro y Apóstol Santiago Mayor, ubicada en la colonia El Campanario, una vialidad considerada principal para ese sector de la ciudad y que por años presentó severas afectaciones.

La obra contempla una longitud superior a los 180 metros lineales y una inversión mayor a 1.7 millones de pesos, recursos que forman parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova. Además de la pavimentación, en esta arteria se llevó a cabo la introducción de la red de agua potable y drenaje, lo que permitirá mejorar de manera integral los servicios básicos para las familias que habitan en la zona.

Durante el arranque de los trabajos, el edil destacó que estas acciones, sumadas a las obras sociales impulsadas por el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas, contribuyen a seguir fortaleciendo los distintos sectores de Monclova y a elevar la calidad de vida de sus habitantes.

Por su parte, Yasmín Sánchez Aguirre agradeció la realización de esta obra, al señalar que los vecinos del sector conocen las malas condiciones en las que se encontraba la calle, la cual estaba muy dañada y resultaba difícil de transitar, a pesar de ser una de las arterias principales de la colonia. Añadió que la pavimentación representará un beneficio directo para quienes diariamente utilizan esta vialidad.