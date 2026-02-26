Carlos Villarreal arranca obras de pavimentación en Monclova

Con una inversión superior a 1.8 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez dio el banderazo de arranque a las obras de pavimentación de las calles Humberto Moreira y Calle 19, en la colonia Lucrecia Solano, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova.

Durante su mensaje, el edil destacó que estas acciones forman parte del compromiso de su administración por mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de las familias del municipio de Monclova, trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado.

Subrayó que se continuará fortaleciendo la sinergia con las obras sociales que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de atender las necesidades prioritarias en los distintos sectores de la ciudad.

"Es una inversión importante, más de 1.8 millones de pesos, pero también queremos generar con la ciudadanía ese compromiso; hablar con los niños y jóvenes para que cuiden las obras y se adapten de los espacios que estamos mejorando", expresó el alcalde.

Villarreal Pérez adelantó que la próxima semana estarán presentes en el sector Campanario para atender la solicitud de rehabilitación de un área verde y el mejoramiento de la Casa de la Colonia para fortalecer las actividades comunitarias y generar espacios donde las mujeres puedan realizar cursos y actividades de desarrollo diario.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar llevando obra pública a las colonias, promoviendo no solo infraestructura, sino también participación ciudadana y cohesión social.