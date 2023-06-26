Pedirán auxilio a Manolo Jiménez por el relleno sanitario

El relleno sanitario ubicado en el municipio de Frontera está llegando al límite de su vida útil, con tan sólo 4 o 5 años por delante, por lo que se buscan alternativas para un nuevo relleno, que cumpla con nuevos estándares del medio ambiente.

Erick Ramos Treviño, Regidor de Planeación, Urbanismo y Obra Pública de Monclova, dijo que el relleno sanitario actual no es de Frontera, por lo que no se puede impedir el acceso e interrumpir el servicio.

Señaló que el relleno se encuentra en una propiedad privada que fue entregada en comodato por parte de AHMSA y no es un relleno municipal, por lo que no se puede impedir el ingreso a tirar los deshechos.

Reconoció que los municipios apoyan para mantener el servicio de limpieza, sin embargo la mayor parte de ingresos provenían de AHMSA, por lo que al no tener este recurso se deben de buscar alternativas para brindar el servicios a la población.

Sin embargo, mencionó que el relleno está llegando a un tope, por lo que consideran que le quedan entre 4 o 5 años antes de que este completamente saturado, por lo que se busca otra opción.

Señaló que desde que inició la administración del alcalde Mario Dávila Delgado se tocó este tema, se inicio un estudio en busca de terrenos para su instalación, sin embargo se requiere el apoyo del resto de los municipios de l región como Castaños, Frontera, San Buenaventura y Nadadores.

Mencionó que dentro del proyecto se busca que sea un relleno sanitario autosustentable que permita el reciclaje de ciertos productos como el PET y se tenga una mayor compactación de los residuos para aprovechar el espacio.