Protección Civil alerta: frío y lluvias dispersas en Coahuila
Protección Civil pide a la población extremar precauciones con niños y adultos mayores.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
La masa de aire frío asociada al frente frío número 4 provocará un descenso en las temperaturas durante el fin de semana, con mínimas de 12 grados centígrados y máximas de 18, informó Protección Civil.
Pedro Alvarado, director de Protección Civil, explicó que el sistema frontal continuará avanzando y dejará de afectar directamente al estado a partir de mañana, cuando permanecerá estacionario cerca del Golfo de México.
La masa de aire frío y su impacto
Sin embargo, la masa de aire frío que lo acompaña ocasionará un descenso en las temperaturas, condiciones que se mantendrán hasta el lunes, cuando todavía se esperan mínimas de 12 grados.
Para el domingo se pronostica la mayor probabilidad de lluvia, con un 40 por ciento, aunque se trataría de precipitaciones dispersas y no de lluvias fuertes.
Recomendaciones de Protección Civil
Alvarado recomendó a la población abrigarse, mantenerse hidratada y prestar especial atención a niños y adultos mayores. Asimismo, pidió que, en caso de presentarse lluvias intensas, las personas eviten salir si no es necesario y busquen resguardo.
Indicó que, a partir del martes, las condiciones del clima podrían cambiar, por lo que Protección Civil se mantendrá atento a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.