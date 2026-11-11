Bomberos de Monclova reciben capacitación: Pedro Alvarado supervisa jornada

Un total de 33 elementos del Departamento de Bomberos de Monclova participaron en una jornada de capacitación y evaluación de habilidades, mediante ejercicios con fuego real y prácticas en una casa de humo, como parte del proceso de profesionalización de la corporación.

Pedro Alvarado Flores, director de Protección Civil municipal, informó que las actividades se realizaron el pasado sábado, de las 7:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde, en los campos del Tecnológico de Monclova, institución que facilitó sus instalaciones para desarrollar los ejercicios.

Explicó que durante la jornada los bomberos realizaron prácticas de avance con mangueras, manejo de chorros de agua, acondicionamiento físico y trabajo con fuego real.

Ejercicios destacados en la capacitación

Uno de los ejercicios destacados fue el uso de una casa de humo, una estructura construida para reproducir distintos fenómenos del fuego durante incendios estructurales. De acuerdo con Alvarado Flores, fue la primera vez que se realizó este tipo de práctica de manera formal en Monclova.

El funcionario señaló que las evaluaciones permitieron conocer las destrezas y capacidades de los elementos, identificar las fortalezas del departamento y detectar las áreas que requieren mayor preparación.

Resultados y futuro de la capacitación

Indicó que los resultados servirán para definir la ruta de capacitación del próximo año, como parte de una estrategia de preparación constante y profesionalización. Alvarado Flores destacó que el objetivo es contar con un cuerpo de bomberos que tenga los conocimientos y habilidades necesarios para realizar su trabajo de manera más rápida y eficiente.