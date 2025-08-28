Perro 'Alex' regresa con ex alcalde de Castaños tras sustracción

Regresó con su dueño, “Alex”, el perro del ex alcalde de Castaños, Marco Antonio Rodríguez Galaz, luego de que fuera sustraído de su rancho hace casi 10 días, gracias a la intervención de vecinos y de asociaciones es que se pudo dar con el animal.

La aparición de "Alex" se da en el contexto de una investigación judicial por el robo de animales de alto valor económico y funcional. El pasado 19 de agosto, Marco Antonio Rodríguez denunció ante las autoridades que su rancho en Castaños fue violentado: la malla perimetral fue cortada y, al ingresar, encontró muerto a su perro "Jony", también especializado en búsqueda, valuado en dos mil dólares. Además, reportó la desaparición de otros dos perros entrenados —entre ellos "Alex— y tres equinos: una yegua, su cría y una potranca.

Este jueves, el ex alcalde de Castaños seguía buscando a su perro, el cual había sido visto arriba de una camioneta gris en compañía de una persona, por la tienda Merco en la colonia Sierrita del municipio de Frontera.

Fue alrededor de las 6:30 de la tarde que Marco Antonio Rodríguez Galaz, publicó a través de su cuenta de Facebook que ya tenía consigo a “Alex”, agradeciendo a la asociación Patitas Peludas por su apoyo.