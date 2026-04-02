Pescaderías de Monclova reportan caída del 50% en ventas

Monclova, Coah.- Comerciantes dedicados a la venta de productos del mar en Monclova reportaron una disminución de hasta un 50 % en sus ventas durante la actual temporada de Cuaresma, situación que atribuyen al aumento en la comercialización de pescado importado, principalmente el que identifican como procedente de China y que, aseguran, se oferta a menor precio en tiendas de mayor escala.

Yasmín Elizabeth Valdez Saucedo, trabajadora de una pescadería local, explicó que este año se ha notado un cambio importante en el comportamiento del mercado, al señalar que antes no era tan común encontrar este tipo de mercancía en la región. Indicó que actualmente muchos establecimientos ofrecen pescado de importación, mientras que en el negocio donde labora continúan apostando por producto nacional, particularmente mojarra traída de puntos como Mazatlán y Tamaulipas.

De acuerdo con su testimonio, el producto importado suele comercializarse en caja y, según dijo, presenta diferencias visibles en comparación con el pescado nacional, como una coloración más oscura, falta de escamas y condiciones distintas en su interior. Además, señaló que este tipo de mercancía está preparada para almacenarse por largos periodos, por lo que consideró que eso, junto con su compra a gran escala, permite a grandes cadenas ofrecer precios más bajos y competir con ventaja frente a pescaderías tradicionales.

La comerciante afirmó que esta situación ha golpeado de forma directa a los negocios locales, al asegurar que en años anteriores durante la Cuaresma la demanda era mucho mayor y los establecimientos lucían abarrotados. "Sí ha disminuido bastante... yo creo que un 50 %", expresó, al señalar que la diferencia en ventas ha sido evidente en una de las temporadas más importantes del año para el sector.