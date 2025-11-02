Javier Díaz lidera el mantenimiento de plazas en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de recuperar y ofrecer espacios públicos para el beneficio de las familias saltillenses, por instrucción del alcalde Javier Díaz González brigadas municipales realizaron mantenimiento a las diversas plazas pertenecientes al programa "Activa tu Parque".

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa "Aquí Andamos" trabaja con acciones de deshierbe, limpieza y retiro de basura y escombro, así como aplicación de pintura en los juegos infantiles en el fraccionamiento La Fragua.

En este sector ubicado entre las calles Minero y Plomo, al oriente de la ciudad, el Gobierno de Saltillo intervino con labores como deshierbe de las áreas verdes, riego y poda baja al arbolado, así como mantenimiento a la malla ciclónica perimetral y atención a los juegos infantiles, esto como parte del impulso al amor al deporte, la convivencia familiar y el fortalecimiento del tejido social.

Estos trabajos de mantenimiento y limpieza general se suman a las que el gobierno a cargo de Javier Díaz realiza en las distintas plazas y canchas deportivas públicas del programa "Activa tu Parque" en colonias como Benito Juárez, Mirasierra, Saltillo 2000, Gustavo Espinoza Mireles, entre otras más.

Seguridad y tranquilidad en Día de Muertos

Para garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias que acudieron a los panteones municipales durante la conmemoración del Día de Muertos, el gobierno de Javier Díaz implementó operativos viales y de seguridad en estos espacios de la ciudad.

A través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Dirección de Tránsito y Policía Preventiva, se desplegó personal en los alrededores de los panteones para agilizar el tránsito vehicular, orientar a los conductores para seguir vías alternas y proteger a los peatones que acudieron a visitar a sus seres queridos.

Estos operativos realizados en los tres panteones bajo la administración municipal, como lo son el Panteón San Esteban; Panteón Dolores; y Panteón La Paz, además de extenderse en los distintos camposantos de la ciudad, tuvieron como objetivo prevenir accidentes, mantener el orden en los accesos y salidas, así como regular el estacionamiento para evitar congestionamientos o bloqueos en las vialidades aledañas.

Asimismo, los elementos municipales se mantuvieron atentos para brindar auxilio y atención inmediata ante cualquier situación, asegurando que las visitas se desarrollaran en un ambiente seguro, ordenado y familiar.

Trabaja Municipio por toda la ciudad

Como parte de la estrategia de la presente administración para recuperar los espacios de las y los saltillenses, cuadrillas del programa "Aquí Andamos" atendieron los reportes ciudadanos realizados a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, y acudieron al oriente de la ciudad.

En este sector, personal municipal deshierbó y retiró basura y escombro acumulado en el arroyo que divide a las colonias Loma Blanca y el fraccionamiento Misión Cerritos, a la altura de las calles Tomillo y Misión Santa Isabel.

Estas labores se realizan con el objetivo de eliminar riesgos en la salud de las y los vecinos del sector, al evitar la proliferación de fauna nociva, así como eliminar obstáculos para el flujo de agua en este cauce natural.

De manera paralela, cuadrillas de "Aquí Andamos" realizaron acciones de deshierbe y retiro de basura acumulada del camellón central y laterales del bulevar Antonio Cárdenas, así como sobre la calle Mariano Abasolo.

Estas labores se realizaron en el tramo que comprende entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Evaristo Madero, a la altura de la colonia Santa Anita, en el Distrito Centro de Saltillo.

Además, para ofrecer mayor seguridad a las y los habitantes del sector, personal de la Dirección de Servicios Públicos realizó acciones de mantenimiento del sistema de Alumbrado Público, en el bulevar Misión Santa Lucía y calle Misión Santa Rita, del fraccionamiento Misión Cerritos.