En retroceso la Ley de Amparo

SALTILLO, COAH.- La Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, expresó su preocupación ante las recientes modificaciones a la Ley de Amparo, impulsadas por el partido Morena, al considerar que representan un retroceso en los mecanismos de defensa ciudadana frente a los actos de autoridad.

La legisladora advirtió que los cambios aprobados ponen en riesgo el principal recurso legal que tienen los ciudadanos para protegerse ante decisiones arbitrarias o violatorias de sus derechos.

“Como abogada, nos preocupa que existan estos retrocesos en una ley que nació precisamente para la protección de los ciudadanos contra los actos de las autoridades. Es el único proceso directo que tiene un ciudadano para defenderse de una autoridad, sea administrativa o judicial, y ahora se pone en riesgo”, señaló Morales Núñez.

Agregó que estas reformas podrían abrir la puerta a prácticas autoritarias y debilitar el equilibrio entre los poderes públicos.

“Se habla de un autoritarismo. Es preocupante, y más cuando se menciona que se hicieron modificaciones al dictamen original. Vamos a estar muy atentos a la manera en que los nuevos legisladores la aplican”, advirtió.

Morales recordó que durante el sexenio anterior, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ya se habían realizado cambios que limitaron el alcance del amparo, y lamentó que ahora se busque restringirlo aún más.

“Ya en el sexenio anterior habían limitado la ley de amparo, y ahora lo hacen de nuevo. Es muy lamentable que se le dé la espalda a la ciudadanía en temas de defensa frente a las autoridades”, concluyó.