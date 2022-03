Pide feminicida prórroga al Juez

FRONTERA., COAH.- La mañana de ayer se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de José de Jesús "N" por el delito de feminicidio en contra de San Juanita Prado Facundo, quien el 12 de octubre del 2021 fue herida de gravedad de un balazo en la espalda, generándole lesiones que días después le provocaron la muerte, hecho que se suscitó en el Ejido Palo Blanco del Municipio de Castaños.

Fue dentro del a causa penal 620/2021 que se llevó a cabo la audiencia luego de que el pasado martes fuera detenido José de Jesús "N" en las inmediaciones del Ejido Palo Blanco del municipio de Castaños, solicitando la defensa del imputado la duplicidad de término constitucional, fechada la próxima audiencia para el lunes 28 de marzo a las 13:00 horas.

El presunto homicida fue entregado a las autoridades el pasado martes, luego de que habitantes del Ejido lo vieron rondando por el lugar, situación que provocó que fuera detenido por un hombre de nombre "Saúl" quien de inmediato llamó a las autoridades, llegando hasta el señalado lugar y cumplimentaron la orden de aprensión, siendo el delito recalificado a feminicidio en la audiencia suscitada el día de ayer.

José de Jesús "N" compareció en el centro de justicia de ciudad Frontera donde se decretó la legal detención y se marcó el término constitucional para la vinculación a proceso, ordenando el juez la prisión preventiva para el acusado mientras se llega la fecha en que se reanude la audiencia.

Por su parte José Martín Prado Galván, padre de San Juanita dijo que ahora que ya fue detenido a quien señaló como el presunto asesino de su hija, ya su familia puede vivir en paz y solo esperan que la justicia le llegue a quien marcó la vida de él, de su esposa María Belén Facundo y de sus nietos, quienes aún lloran la muerte de Juanita, a manos de quien debería haberle procurado amor y cuidado.

José Martín, explicó a LA VOZ DE MONCLOVA, que fue citado para el próximo lunes 28 de marzo, fecha en la que el juez de control del Jugado Penal, determinará la situación jurídica del presunto asesino de su hija, al momento que asegura no haber tenido contacto alguno con el inculpado, ya que no se le permitió el ingreso a la primera audiencia.

Antecedente de la detención:

El padre de Juanita explicó que en el ejido Palo Blanco José de Jesús había sido visto previamente por los habitantes del lugar, sin embargo cuando los familiares de San Juanita llegaban no lograban ubicarlo ni dar con su paradero, por lo que vivieron más de cinco meses de incertidumbre y temor.

"Nos nietos ya no querían ir a la escuela, tenían mucho miedo de que él los encontrara y los atacará, yo quise verlo después de que fue detenido pero no sé me permitió, lo cual me pone triste, pues quiero ver si tiene por lo menos algo de arrepentimiento en su mirada, él acabó con nuestras vidas, mi hija era muy joven y a él no le importó privarla de su existencia".

Dijo que con la detención de José, su familia puede ya respirar en paz y esperar justica, pues aunque sabe que un día dios se encargará de quien privó de la vida a su hija, las autoridades también tienen que hacer lo propio y castigarlo conforme a la ley.