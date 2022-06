Piden a Mafian apoye búsqueda de Cris

Como en el caso de Debanhi la joven que desapareció en Nuevo León, familiares y amigos han pedido a través de redes sociales la intervención de Mafían TV para buscar a Cristopher Anguiano López, el joven que tiene 19 días desaparecido y no hay pistas de él.

Fue através de redes sociales que Giovanny Anguiano, hermano de Cris, hizo una publicación en la que pide el apoyo de sus amigos para etiquetar al youtuber "Mafían Tv" esto luego de que el también periodista investigara el caso de la joven Debanhi Escobar de manera independiente, lo hizo desde su desaparición hasta que fue encontrada sin vida en la cisterna de un motel de Nuevo León.

El youtuber estuvo al pendiente de los datos que daba a conocer la Fiscalía de aquel estado, fue muy polémico pues mencionaba que las autoridades creaban una versión falsa de lo que había sucedido con la joven y hasta tuvo que huir de Nuevo León por su seguridad.

Por ese motivo, familiares y amigos han hecho constantes llamados al yotuber para lograr captar su atención y entre todos pedirle que tenga intervención en el caso de Cris, el joven monclovense transgénero que desapareció desde la madrugada del 15 de mayo y de quien no se sabe nada hasta hoy, no hay una sola pista sobre su paradero y la información que se da a conocer por parte de autoridades no se actualiza.

"Ayúdenme todos a mencionar a Mafían Tv en comentarios por favor y podernos contactar con él para que nos apoye en el caso de mi hermano", posteó Giovanny Anguiano.