Piden a Mejía apoyar a quien ganó encuesta

CIUDAD DE MÉXICO 12-Jan-2023 .-El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que en la candidatura de Morena para la gubernatura de Coahuila sólo apoya a quien ganó la encuesta interna del partido, en referencia al senador Armando Guadiana.

"A título personal, yo apoyo, para que no se vayan a malinterpretar las cosas, con mucha claridad, yo apoyo a quien participa en una encuesta o a quienes participan en la encuesta y ganan", expresó.

--¿A Armando Guadiana?, se le preguntó.

"Al que gana, ese merece ser apoyado, porque es un asunto, aunque partidista, cero estatutario, y se decide hacer una encuesta y el que gana la encuesta, ese es el que debe de recibir el apoyo, no del Gobierno, de los militantes, simpatizantes y hasta de los que estamos con licencia", respondió.

Tras darse a conocer el resultado de la encuesta, uno de los participantes, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, no desistió de sus aspiraciones por la gubernatura.

En su conferencia, López Obrador criticó a los políticos que, dijo, deciden anteponer sus ambiciones personales, en lugar de priorizar lo que calificó como la lucha por la transformación.

"Y no es un asunto de que yo tengo este deseo y nada más soy yo, no, somos millones, y lo más importante es la transformación, lo más importante es México, el pueblo de México, son los pobres de México.

"Lo más importante es acabar con la corrupción en el país, que haya felicidad en los mexicanos, eso es lo más importante", dijo.

Relevo de Mejía

El Presidente fue cuestionado sobre la eventual renuncia de Mejía Berdeja, quien, de acuerdo con miembros de su equipo, buscará la candidatura en Coahuila como abanderado del PVEM y el PT.

López Obrador adelantó que, de conseguir una candidatura, el funcionario será relevado del puesto.

"Es muy probable (su renuncia), no he hablado con él, pero me enteré de que aspira a ser candidato de Coahuila. No sé por qué partido, eso es lo que tengo (de) información. Como cualquier ciudadano, está en su derecho.

"Desde luego, si va a ser candidato, ya no va a trabajar con nosotros, o sea, ya no va a desempeñarse como subsecretario", indicó.

El Presidente aseguró que en la candidatura de Morena para la Gubernatura de Coahuila, sólo apoya a quien ganó la encuesta interna del partido.