Piden ayuda para anexarlo y ahora demanda a policías

Víctor Martínez quedó con fractura en sus costillas y golpes en más partes del cuerpo, tras la agresión que sufrió indebidamente por parte de un aproximado de ocho policías de Seguridad Pública a quienes denunció formalmente.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, eran cerca de las 5:20 pm cuando elementos de Seguridad Pública ingresaron a su domicilio, esto luego de que la familia del afectado pidiera el apoyo de los policías.

La esposa y la madre del afectado pidieron el apoyo de los elementos para poder anexarlo por su problema con la bebida, los policías brindaron la atención pero las cosas se salieron de control.

Al lugar llegaron ocho policías e ingresaron al domicilio, él les dijo que era propiedad privada y que se fueran, los elementos lo quisieron esposar, lo tomaron del cuello y lo empezaron a asfixiar, en eso, Víctor golpeó a uno de ellos en el cuello y después de esto los elementos empezaron a agredirlo entre todos.

Los policías se excedieron y cometieron abuso de autoridad, cuando la familia de Víctor ve que las cosas se salieron de control, ya no pudieron hacer nada, aunque le pedían a los policías que pararan, no les hacían caso y les pedían que se hicieran a un lado, todo lo anterior fue captado por las cámaras de seguridad en el domicilio.

"No era para que me golpearan como me golpearon, ahí están los videos, me quebraron las costillas, me patearon, luego me trajeron como dos horas con la costilla quebrada para al monte y para todas partes, les pedí que me llevaran a consultar y no quisieron", comentó.

Por esta razón, Víctor presentó una denuncia ante el Ministerio Público, asesorado por Cesar García Diosdado, esto por el abuso de autoridad y por las lesiones que le dejaron ya que resultó con una costilla rota y lesiones en más partes de su cuerpo.