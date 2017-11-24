Piden informes de chalecos ante ICAI

Por más de tres meses, mediante integrantes del Congreso Ciudadano, se solicitó al ICAI información sobre la compra de los chalecos antibalas que se tienen en Seguridad Pública, pero hasta el momento se les ha negado.

Es por ello que la semana entrante será tema de revisión en la sesión que sostendrán junto con el INAI en Torreón.

Se conoció que desde hace tres meses se ha requerido al encargado del enlace municipal de Monclova con el Fortaseg que es Carlos Herrera, información al respecto de la aplicación de los recursos y sobre todo la forma en que se asignaron en adquisiciones como los chalecos

Se informó que no hay respuesta de parte de Carlos Herrera en el tema, razón por la que se analizara a fondo tanto por el ICAI como por el INAI para establecer en su caso responsabilidades si no se comprueba o se entrega la información correspondiente del tema.

Es de señalarse que será el 29 del presente mes cuando se realice la sesión de ambas dependencias de acceso a la información donde tendrán la presencia de todos los integrantes del congreso ciudadano.

Cabe señalar también que apenas el pasado miércoles, autoridades de la Auditoria Superior de la Federación, arribaron al departamento de Seguridad Pública Municipal para realizar una revisión a los chalecos adquiridos con recursos federales.