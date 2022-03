Piden registrarse a InDriver y Ubers

A más de una semana de haber lanzado la convocatoria para los prestadores de servicios mediante plataformas como In Driver o Ubers, el departamento de Transporte continúa con la invitación a los conductores, pues se prevé iniciar con la aplicación de operativos de monitoreo a fin de regular esta rubro de transporte.

"De momento no estamos haciendo operativos y queremos decirles a los conductores que no caigan en ese tipo de situaciones, que no se deje influenciar; pero sí queremos hacerles la atenta invitación a que se acercan y sepan los requisitos para registrarse oportunamente dentro del padrón municipal; todo esto desde el punto de vista de seguridad, tanto para el conductor como para los usuarios.

El director del departamento Iván Eduardo Alvarado Fuentes dijo que a fin de evitar la aplicación y sanciones de hasta 30 mil pesos, es que se está convocando a los prestadores de servicios, quienes desde la semana pasada han comenzado a acudir sabiendo de antemano que las aplicaciones ya cuentan con el visto bueno del Estado, pero falta la regulación local.

En este mismo sentido el departamento les estará informando a los conductores responsables que acudan a solicitar los requerimientos para actualizarse y estar al corriente, para poder prestar un servicio mediante las plataformas electrónicas como lo es el in Driver Uber y otras.

Finalmente recalcó la importancia que tienen las campañas de concientización antes de poder actuar, pues dijo no iniciarán los operativos, sin antes emitir el llamado social hacia el terror o de prestadores de servicios, pues de antemano se sabe que las familias necesitan de ingresos pero a la vez se requiere seguridad para la sociedad y ese es el objetivo del empadronamiento.