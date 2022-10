Piden taxis a aplicaciones también paguen impuestos

Choferes de taxi de distintas regiones del estado pidieron que los taxistas de aplicaciones también paguen impuestos y estén dentro de la legalidad en todos los municipios, o de lo contrario, que las autoridades no permitan que sigan operando.

El presidente de la Unión de Taxistas Transportistas señaló que los taxistas siempre han sido organizados y cumplidos con lo que les solicitan y están registrados, para su seguridad como la de los usuarios, cosa que no tienen las aplicaciones.

"Nosotros tratamos de pagar los impuestos, además de los seguros de las unidades", dijo Reynaldo Rodríguez.

"Ellos no pagan ningún impuesto, queremos que haya piso parejo, queremos que los alcaldes hagan su trabajo porque al no cobrarles, no les genera nada de recursos a los municipios. No queremos que se eliminen las aplicaciones, pero que también tengan obligaciones", dijo Reynaldo Rodríguez.

Indicó que saben que la aplicación InDriver tiene más de 450 choferes y a quienes el abogado Napoleón Álvares Correa les está cobrando 6 mil pesos por un amparo, es decir, más de 2 millones 500 mil pesos quiere ganar tratando de ayudarles.

Señaló que les afecta a más de 600 concesionarios ya que es menor el ingreso y lo que llevan a sus familias, cuando los choferes que trabajan en aplicaciones no y además de eso, rentan las unidades en lugar de trabajar con automóvil propio.