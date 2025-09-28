Reforzamiento de protección en Universidad Coahuila

La Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), Unidad Monclova, puso en marcha la instalación de cámaras de seguridad tanto al interior como en la periferia de sus instalaciones, con el propósito de reforzar la protección de estudiantes, docentes y personal administrativo.

El rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel, informó que esta acción forma parte de un plan integral de seguridad, derivado de un convenio de colaboración con la fiscalía general del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y los alcaldes de los municipios donde la UA de C tiene presencia.

"Ya tenemos todo el proceso de seguimiento, evaluación e identificación de los grupos de WhatsApp de todas las escuelas; capacitamos al personal de seguridad de la universidad y ya fueron uniformados", señaló el rector.

Pimentel explicó que parte de las cámaras serán colocadas en los perímetros externos de los planteles por parte de las autoridades municipales, mientras que la universidad se encargará de instalar el equipo al interior.

Aunque evitó dar detalles específicos por motivos de seguridad, subrayó que ya se cuenta con un diagnóstico completo y que el proceso de implementación está en marcha. La meta es concluir la instalación total en diciembre de este mismo año.

Como parte de la estrategia integral, el rector recordó que recientemente el alcalde de Monclova inauguró el nuevo carpeteo vial en el exterior de la Facultad de Metalurgia, lo que también contribuye a mejorar las condiciones de seguridad en la zona.