Constructoras de la región Centro podrán participar en proyecto ferroviario

Constructoras de la región Centro tendrán la oportunidad de participar en el proyecto ferroviario del norte, luego de que PMN Infraestructura convocó a empresas locales a integrarse a un padrón para cotizar trabajos y servicios.

Durante el día de ayer se realizó un encuentro en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, donde se dieron a conocer a los empresarios locales las oportunidades de participación dentro de los diferentes proyectos.

La reunión fue encabezada por Juan Carlos Rodríguez Berúmen, presidente del consejo de la empresa, quien señaló que la intención es abrir la puerta a constructoras de la zona para participar en un proyecto cuya inversión se estima entre los 3 mil 700 y 3 mil 800 millones de pesos.

"Yo prefiero mil veces" contratar una empresa de aquí que trasladar una firma desde otra parte del país", así lo externó Rodríguez Berúmen, al destacar que la cercanía representa una ventaja para las compañías locales.

El proyecto contempla la construcción de seis estaciones, de Laredo a Monterrey, y PMN Infraestructura obtuvo el contrato mediante una licitación internacional, como parte de un consorcio integrado por cuatro empresas.

Actualmente se desarrolla la ingeniería de diseño y la intención es incorporar alrededor de 30 por ciento de mano de obra local, por lo que se busca que empresas de la región Centro participen en distintos trabajos de infraestructura.

Entre las áreas que podrían generar contratos se encuentran estructuras de acero, terracerías, acabados y sistemas de aire acondicionado.

El llamado a las constructoras locales es que se incorporen al padrón, exploren las áreas en las que pueden participar y comiencen a presentar cotizaciones antes de que concluya la ingeniería de detalle.

Aclaró que las empresas deberán ser competitivas en precio y cumplir con los requisitos técnicos y financieros establecidos para obras federales.

"Yo les digo, la frase que usamos nosotros en México, es de que nadie es mejor que todos juntos", expresó.

Los trabajos del proyecto ya comenzaron en su etapa inicial, con actividades de topografía y estudios de geotecnia. La empresa busca iniciar este año trabajos de construcción, entre ellos terracerías y plataformas.