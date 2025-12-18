Gabriela Franyuti y Policía del Estado participan en Villamagia

Como parte de las acciones de Proximidad Social, la Policía del Estado participó en las actividades de Villamagia, donde elementos operativos y binomios caninos K9 convivieron con las familias que acudieron la tarde de ayer, con el objetivo de fortalecer la confianza y cercanía con la ciudadanía.

La subsecretaria de Proximidad Social, Gabriela Franyuti, señaló que estas actividades se realizan de manera permanente y cobran especial relevancia en la temporada navideña, al desarrollarse en entornos familiares y de convivencia sana.

"Estamos muy contentos porque esto lo hacemos todos los años, visitamos las Villamagias del Estado, que son espacios que impulsa el Gobierno para que la gente pase unas felices fiestas, y nos gusta traer a nuestros elementos caninos para que la ciudadanía conviva con ellos", expresó.

Indicó que, además de la Policía Estatal y Municipal, en esta ocasión también se sumaron elementos del Ejército Mexicano, como parte de los acuerdos recientes del Consejo de Seguridad para fortalecer las acciones conjuntas de proximidad social.

Franyuti García destacó la respuesta positiva de la ciudadanía, principalmente de niñas y niños, quienes se acercaron a los uniformados para tomarse fotografías, conocer su labor y convivir con los binomios caninos especializados.

"Para los niños, los elementos representan figuras de respeto y admiración, tenerlos cerca, poder interactuar con los perritos, conocer su trabajo y recibir un pequeño obsequio es algo muy significativo para ellos".

La funcionaria añadió que este tipo de actividades han contribuido a mejorar la percepción de seguridad en el estado, reflejada en los resultados que mantienen a Coahuila y a ciudades como Saltillo, Torreón y Piedras Negras entre los primeros lugares en las encuestas.

Adelantó que la presencia policial continuará en Villamagia hasta el próximo 6 de enero, con la tradicional rosca de reyes, así como en otros eventos decembrinos.