Policía Estatal de Coahuila apoya a familias en Monclova ante bajas temperaturas

En un gesto de cercanía y apoyo a la comunidad, elementos de la Policía Estatal de Coahuila realizaron recorridos por hospitales y colonias de Monclova para brindar café caliente, pan dulce y cobijas a familias y personas que enfrentan las bajas temperaturas registradas en la Región Centro.

Los oficiales acudieron principalmente a hospitales, donde muchas personas permanecen al exterior acompañando a familiares internados, ofreciendo bebidas calientes como una forma de respaldo y solidaridad en momentos difíciles.

Estas acciones forman parte de las labores de proximidad social que se fortalecen durante la temporada invernal. La actividad se lleva a cabo por instrucciones del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, y del fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, con el objetivo de atender de manera directa a quienes más lo necesitan ante el descenso de temperaturas.

Asimismo, por indicaciones del Fiscal, elementos de la Agencia de Investigación Criminal extendieron estas acciones de apoyo y proximidad social a otros municipios del estado, como Sabinas y Acuña, reforzando la atención a la ciudadanía en distintas regiones afectadas por el clima.

Las autoridades informaron que estos recorridos continuarán en colonias vulnerables y ejidos, reafirmando el compromiso institucional de brindar apoyo humano y cercano a la población durante la temporada invernal.