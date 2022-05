Por humildes no pasan prueba de Pronnfi

Personal de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, acudió a revisar la vivienda de la abuela de Sherlyn y no pasó la prueba para quedarse con la niña, "Ellos quieren que tenga una pareja, que esté casada, que tenga buenos muebles, sala, comedor y que salga de trabajar", señaló la abuelita quien desde hace años vende periódicos para mantenerse.

Ximena Morales de 20 años de edad, es una madre desesperada por recuperar a Sherlyn Monsterrat, su hija de dos años de edad, pidió una segunda oportunidad a la Pronnif, señaló que ha hecho todo lo que está a su alcance por recuperarla pero ser de bajos recursos es una barrera para lograrlo.

Los padres de la pequeña estaba trabajando en calle Matamoros con bulevar Harold R Pape, vendían flores hechas con palmas, se quedaron dormidos en el crucero, junto con la niña que despertó y se bajó al bulevar, por lo que Seguridad Pública llegó y se la llevó a Pronnif.

Cuando los padres despertaron se asustaron, pensaron que le habían robado a la niña y lo reportaron a Seguridad Pública, ahí les dijeron que habían puesto a disposición de la Pronnif a una niña que parecía de cuatro años de edad, acudieron a esta dependencia pero por no contaron con los documentos que acrediten la paternidad no se las quisieron dar, ya han pasado casi dos meses y no han podido verla.

"No he podido verla, no me han dejado solo sé que está en la casa hogar en Praderas, lleve mis papeles, pero me pidieron la credencial de elector pero no la tenía por eso no me dejaron verla",

Fue al INE y le pusieron la cita para el 17 de mayo, el mismo día que tenía una cita en CAIF, no pudo acudir porque no tenía dinero ni para el camión.

Les hicieron prueba de antidoping, Ximena aceptó que anteriormente se drogaba, pero dijo que salió negativo porque tiene mucho tiempo que no lo hace porque quiere echarle ganas, dijo que incluso la pueden internar en un centro de rehabilitación para que Pronnif vea que le está echando ganas, pero constantemente le dicen en la dependencia que mejor la dé en adopción por no contar las posibilidades para tenerla.