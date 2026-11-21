Automovilistas que transitan por el municipio de Hidalgo, Nuevo León, fueron alertados por presuntos cobros irregulares de multas de tránsito que superarían los 9 mil pesos por supuesto exceso de velocidad.

De acuerdo con reportes ciudadanos, policías municipales estarían exigiendo a los conductores cubrir las sanciones en efectivo o mediante transferencias bancarias a una cuenta no oficial, registrada a nombre de un particular que no trabaja para el Gobierno municipal.

Según la información difundida, la persona titular de dicha cuenta tendría 24 años, de acuerdo con los registros del propio municipio.

¿Cómo ocurrió la alerta sobre los cobros irregulares?

La situación quedó expuesta el pasado 18 de noviembre, cuando al menos 10 automovilistas afectados acudieron a realizar pagos en un periodo de apenas 40 minutos, por conceptos considerados atípicos debido a los elevados montos y al mecanismo de cobro señalado.

Acciones de la autoridad ante las denuncias

Ante estos reportes, se recomendó a los conductores que circulen por esta ruta extremar precauciones, solicitar la identificación de los agentes que los detengan y exigir una infracción y un comprobante oficial antes de realizar cualquier pago.

La alerta cobra relevancia durante la temporada de fin de año, cuando aumenta el tránsito de automovilistas por las carreteras de la región.