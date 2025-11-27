Festival Tecate Pa'l Norte 2026: inicia venta de boletos en Monterrey

El festival Tecate Pa'l Norte 2026 ha anunciado oficialmente los precios correspondientes a la Fase 1 y la fecha de inicio para la venta de boletos individuales por día, la última etapa para adquirir entradas tras las fases de abonos. El festival se llevará a cabo del viernes 27 al domingo 29 de marzo de 2026 en el Parque Fundidora de Monterrey.

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

La venta de boletos individuales por día comenzará el 28 de noviembre a través de la plataforma Ticketmaster. Los precios revelados corresponden a la Fase 1, a los cuales se deben sumar los cargos por servicio.

Categoría Precio Fase 1 (sin cargos)

General $2,285

General Plus (General +) $2,390

Ascendente $4,120

VIP $5,445

Se advierte que estos costos incrementarán en las fases posteriores, por lo que se anticipa una venta altamente competida.

¿Qué artistas se presentarán en el festival?

Los asistentes que compren boletos por día podrán elegir la jornada según los actos principales que encabezan el cartel:

Día Headliners Principales

Viernes 27 de marzo Tyler, The Creator, Interpol, Deftones, Morat y Myke Towers.

Sábado 28 de marzo Guns N' Roses, Los Fabulosos Cadillacs, Kygo, Frontera y Simple Plan.

Domingo 29 de marzo The Killers, Zoé, The Lumineers y Halsey.

Las categorías Ascendente y VIP incluyen beneficios adicionales como accesos exclusivos, áreas de descanso premium y vistas privilegiadas.