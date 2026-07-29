Premio a Azucena Tenorio por crónica sobre tradición de elotes en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAH.- La periodista Mayra Azucena Tenorio Esparza, de Periódico La Voz de Monclova, obtuvo el primer lugar en la categoría de Crónica de Prensa Escrita durante la primera edición del Festival de Periodismo Cultural La Feria de San Buena 2026.

La comunicadora y licenciada en Ciencias de la Comunicación, con una trayectoria de 13 años en el ejercicio periodístico, fue reconocida por su trabajo "Más que un elote, tradición de feria", una crónica que rescata la historia de una familia que durante más de siete décadas ha convertido su puesto de elotes en parte de la identidad de la Feria de San Buenaventura.

La premiación se realizó en una ceremonia encabezada por el alcalde Javier Flores Rodríguez, donde se reconocieron trabajos periodísticos enfocados en preservar y difundir la historia, las tradiciones y el patrimonio cultural del municipio.

¿Qué destaca en la crónica de Mayra Tenorio?

En su crónica, Tenorio Esparza documentó la historia de tres generaciones de una familia dedicada a la venta de elotes durante la feria, a través de un trabajo que incluyó entrevistas y acercamiento directo con sus integrantes para conocer la trayectoria del negocio, sus recuerdos y el significado que esta tradición tiene para ellos.

La historia también recupera el vínculo de la familia con la feria y el cariño que Don Toño, uno de sus protagonistas, mantiene por esta actividad que durante décadas ha formado parte de las celebraciones del Santo Patrono.

Impacto del festival en la comunidad

El trabajo plantea que detrás de un puesto de elotes existe una historia de trabajo, memoria y tradición familiar, elementos que año con año vuelven a reunir a miles de visitantes durante la Feria de San Buenaventura.

El Festival de Periodismo Cultural La Feria de San Buena 2026 fue organizado por la Presidencia Municipal de San Buenaventura, en coordinación con el Comité Central de las Ferias del Santo Patrono, con el objetivo de impulsar trabajos periodísticos dedicados a contar la historia, las tradiciones y el patrimonio cultural del municipio.

¿Cómo se desarrolló el festival?

La primera edición del festival reunió a comunicadores con proyectos orientados a preservar la memoria colectiva y fortalecer la identidad cultural de San Buenaventura mediante el periodismo.