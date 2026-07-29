Exportación de ganado podría reactivarse tras cierre fronterizo de casi dos años

CIUDAD ACUÑA, COAH.– La exportación de ganado podría reanudarse mediante un decreto acordado entre ambos países, lo que permitiría recuperar la derrama económica para el sector ganadero, informó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, Homero Amezcua.

El dirigente señaló que, tras un año y ocho meses del cierre de la frontera para la exportación de ganado, existe expectativa de que el proceso de reapertura comience en el cruce fronterizo de Agua Prieta, Sonora, alrededor del día 20 del próximo mes.

La reactivación de la exportación de ganado

Explicó que la reactivación se realizaría por fases, con el objetivo de extender gradualmente la operación hacia otros cruces fronterizos, entre ellos el de Ciudad Acuña.

Amezcua indicó que recientemente inició la liberación de moscas estériles, una medida que contribuiría al combate del gusano barrenador y fortalecería las condiciones sanitarias necesarias para la reapertura de las exportaciones.

Impacto en la economía regional

El dirigente agregó que los ganaderos mantienen sus actividades en el sector mientras esperan la reactivación de las exportaciones, la cual representaría un impulso importante para la economía regional.