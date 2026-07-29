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Coahuila

Familias de Nava enfrentan desabasto de agua potable por fallas en el suministro

La falta de agua potable en Nava, Coahuila, continúa generando malestar en las colonias Jardines, Los Monteros y Fraterno.

Por Alberto Ibarra Riojas - 29 julio, 2026 - 01:55 p.m.
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      NAVA, COAH.– La falta de agua potable continúa afectando a familias de las colonias Jardines, Los Monteros y Fraterno, donde el abastecimiento se ha realizado mediante pipas mientras se busca resolver la problemática que mantiene interrumpido el servicio.

      Habitantes de estos sectores han tenido que depender de la distribución emergente de agua para cubrir sus necesidades básicas, situación que ha generado molestias e incertidumbre, especialmente entre quienes enfrentan varios días con un suministro irregular.

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      La falta de agua potable afecta a varias colonias en Nava, generando malestar entre los habitantes.

      Aunque continúan los trabajos para restablecer el servicio, hasta el momento no se ha informado una fecha precisa para la solución del problema, por lo que las familias deberán seguir recurriendo al reparto mediante pipas.

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      Las familias de Jardines, Los Monteros y Fraterno dependen de pipas para cubrir sus necesidades básicas.

      La situación vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad del sistema de agua potable en algunos sectores del municipio, donde las fallas en el suministro se han presentado en distintas ocasiones, obligando a los habitantes a modificar sus actividades diarias mientras esperan una solución definitiva y no solo medidas temporales.

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      Aún no hay fecha para restablecer el servicio de agua potable en Nava, lo que genera incertidumbre.

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