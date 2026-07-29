Realizan campaña de vacunación y desparasitación para mascotas en Venustiano Carranza

NAVA, COAH.– Habitantes de la delegación Venustiano Carranza participaron en la campaña de vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas, acercando servicios preventivos a perros y gatos de la comunidad.

La campaña de vacunación antirrábica y desparasitación se realizó en Venustiano Carranza, beneficiando a numerosas mascotas.

Durante la jornada, decenas de familias llevaron a sus animales de compañía para recibir atención, contribuyendo al cuidado responsable de las mascotas y a la prevención de enfermedades que también pueden representar un riesgo para la salud pública.

Decenas de familias acudieron a la jornada, promoviendo el cuidado responsable de sus animales de compañía.

Este tipo de campañas permite que los propietarios accedan de manera sencilla a servicios básicos de medicina preventiva, fomentando una mayor cultura de bienestar animal entre la población.

Las jornadas de vacunación continuarán en otros sectores del municipio para proteger la salud de más mascotas.

Las jornadas continuarán recorriendo otros sectores del municipio con la finalidad de que más familias puedan proteger la salud de sus mascotas y mantener al día sus esquemas de prevención.