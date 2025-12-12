Brady 'La Pelona' arrestada por policía en Sabinas

SABINAS, COAH. - Brady, conocida como "La Pelona" entre la comunidad sabinense, joven con capacidades diferentes, fue objeto de un arresto por oficiales de la policía municipal al protagonizar un altercado al intentar abrazar al alcalde José Feliciano Díaz Iribarren mientras realizaba un reel para sus redes sociales.

Fue al filo del mediodía del pasado jueves cuando la conocida jovencita, que gusta de dar abrazos a las personas, al percatarse de la presencia del alcalde, se dirigió hacia él. Sin embargo, una de las oficiales de policía la interceptó para evitar que se acercara hasta que se finalizara el reel o transmisión que realizaba el edil.

De acuerdo con testigos, al ser detenida por la oficial, Brady le propinó una mordida, lo cual motivó su arresto en el que participó una segunda oficial para someterla y trasladarla en la patrulla a la dirección de seguridad pública.

La detención de Brady "La Pelona" fue tendencia en las redes sociales, donde los ciudadanos dieron a conocer distintas opiniones a favor y en contra de la medida. De manera mayoritaria, los ciudadanos señalaron que es importante que las autoridades correspondientes brinden atención especializada a la joven, que hace 4 años fue víctima de abuso sexual que tuvo como consecuencia un embarazo.

Actualmente, Brady continúa su vida en las calles como si nada hubiera pasado, mientras su hija está a cargo de una familia cercana, ante la imposibilidad de crianza por su joven madre.