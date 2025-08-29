Impulsan talento juvenil en Monclova con el Premio Municipal de la Juventud 2025

Con el objetivo de impulsar y reconocer el talento de las y los jóvenes monclovenses, el Gobierno Municipal, que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, a través de la Regiduría y Dirección de la Juventud, lanzó la convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud 2025, un espacio para celebrar los logros y dedicación de quienes contribuyen al desarrollo de Monclova. Además, reafirmó su compromiso de trabajar en equipo con el Gobierno del Estado para brindar espacios y oportunidades de crecimiento personal y profesional.

La iniciativa, coordinada por la regidora Ana Osoria y el director de la Juventud, Enrique Mancha, busca impulsar el desarrollo personal y profesional de los jóvenes, así como generar un vínculo sólido entre el municipio, las instituciones educativas y la sociedad. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de septiembre en las oficinas de la Dirección de la Juventud, ubicadas en la Presidencia Municipal.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de 12 a 29 años, quienes podrán participar en cinco categorías:

1. Académica: Reconocimiento a la excelencia escolar y logros educativos.

2. Cultural y Artística: Premia el talento creativo y la expresión artística.

3. Deportiva: Destaca los logros sobresalientes en disciplinas deportivas.

4. Compromiso Social: Reconoce a quienes contribuyen al bienestar de la comunidad.

5. Innovación y Emprendimiento: Fomenta proyectos con impacto económico o social.

Las postulaciones podrán ser directas o por terceros, como padres de familia, amigos, instituciones educativas o asociaciones civiles, y serán evaluadas por un jurado calificador integrado por la Dirección de Juventud y la Regiduría de Juventud.

Finalmente, Villarreal destacó que este premio es una muestra del compromiso que tiene con la juventud: "Monclova está lleno de talento y queremos que nuestros jóvenes sepan que cuentan con nosotros. Con al apoyo del gobernador Manolo Jiménez, trabajamos unidos para crear oportunidades que fortalezcan su desarrollo personal y profesional".