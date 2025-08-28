Jóvenes monclovenses serán reconocidos con el Premio Municipal

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó una rueda de prensa para anunciar el Premio Municipal de la Juventud, un reconocimiento que busca destacar el talento, esfuerzo y aportación social de los jóvenes monclovenses.

El anuncio se realizó en el marco del Día Internacional de la Juventud, celebrado en agosto, y como parte de la propuesta presentada por la regidora de la Comisión de Juventud, Ana Osoria, quien promovió ante el cabildo la instauración del Día de la Juventud Monclovense, que se conmemorará cada 13 de septiembre.

Durante el evento, Villarreal Pérez estuvo acompañado por el director de la Juventud, Enrique Mancha, y la propia regidora Osoria, además de miembros del consejo juvenil.

Se informó que la primera actividad será la Carrera de la Juventud, a realizarse en conjunto con el ICOJUVE el próximo domingo.

La convocatoria del premio está dirigida a jóvenes de entre 12 y 29 años, que cuenten con al menos tres años de residencia en Monclova o que hayan nacido en la ciudad. Las categorías de participación son: Académica, artística o cultural, deportiva, social y emprendedora.

Cada ganador recibirá un reconocimiento y un incentivo económico de 10 mil pesos. El registro de candidatos estará abierto hasta el 5 de septiembre, y podrá realizarse de manera directa o mediante la postulación de padres, amigos o instituciones educativas.

Para participar, los aspirantes deberán presentar currículum vitae, acta de nacimiento, constancia de residencia, comprobante de domicilio y evidencia de logros (como fotografías o documentos). El jurado, integrado por la Dirección de Juventud y la regidora, evaluará aspectos como desempeño, aportación social, perseverancia y trayectoria.

"Estaremos visitando secundarias, preparatorias y universidades para difundir esta convocatoria. Queremos que todos los jóvenes con talento tengan la oportunidad de participar y ser reconocidos", señaló la regidora Osoria.

Con este premio, el municipio busca motivar y respaldar a la juventud monclovense en su desarrollo académico, deportivo, artístico y social.