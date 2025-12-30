Ganadores del sorteo de Gasolineras Full 'N Go celebran en Madero

Entre sonrisas, cámaras y el ambiente festivo propio de la temporada, Gasolineras Full 'N Go volvió a cumplir una tradición que sus clientes ya esperan cada diciembre. En vísperas de las fiestas decembrinas, la empresa reconoció la lealtad de quienes confían año con año en sus servicios, con la entrega de los premios del sorteo realizado en sus cuatro sucursales.

La gasolinera Full 'N Go sucursal Madero fue el punto de encuentro para los ganadores, quienes llegaron acompañados de familiares y amigos. Ahí los esperaba una sorpresa que elevó la emoción del momento: cuatro motocicletas Italika modelo 2026, listas para ser entregadas a sus nuevos dueños.

Ante la presencia de medios de comunicación, el gerente Willie Zamora encabezó la entrega oficial de las facturas y llaves a los afortunados clientes de las sucursales Asturias, Hidalgo, San José y Madero. Los ganadores no ocultaron su alegría al recibir el premio, celebrando con aplausos y fotografías un cierre de año especial.

Con este sorteo, Gasolineras Full 'N Go reafirma su compromiso de agradecer la preferencia de sus clientes, fortaleciendo el vínculo de cercanía y confianza que ha caracterizado a la empresa, y cerrando el año con un gesto que combina tradición, gratitud y celebración.