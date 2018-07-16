Preocupa a Coahuila violencia en Tamaulipas

Ante la ola de inseguridad que azota estados vecinos, Fuerza Coahuila está blindado las fronteras de la región para evitar que la delincuencia quiera infiltrarse y trastocar la tranquilidad de los ciudadanos.

El primer comandante de Fuerza Coahuila, Juan José Ramírez comentó que están trabajando en diferentes acciones en coordinación con otras corporaciones policiacas para mantener el blindaje en las fronteras de la región con otras entidades.

El primer comandante de Fuerza Coahuila, Juan José Ramírez.

Indicó que los grupos de reacción en coordinación con las policías preventivas están trabajando en las entradas de los municipios que colindan con algunos estados.

Señaló que actualmente están trabajando en coordinación con elementos de la Policía Federal para trabajar en las carreteras de la Región Centro, realizar operativos y vigilancia durante todo el día para evitar cualquier situación de riesgo con las personas que transitan a diferentes destinos.

Aseguró que se acordó hacer operativos hasta los límites con Nuevo León, además se mantiene blindada la frontera con Tamaulipas cerca de Candela, buscando descartar cualquier ingreso de la delincuencia.

“La intención es salvaguardar la tranquilidad de los habitantes de esta región, es por ello que reforzaremos las estrategias que se están realizando en las carreteras y evitar se pueda infiltrar la delincuencia”, recalcó el Comandante.

Asimismo, Ramírez comentó que si bien es cierto algunas entidades vecinas están pasando por una situación complicada de seguridad hasta el momento no han encontrado algún indicio que quieran infiltrarse a la región.

Señaló que las corporaciones mantienen operativos de vigilancia en las carreteras para detectar a tiempo cualquier situación sospechosa, además filtros de revisión para detectar el traslado de cualquier objeto o sustancia prohibida.