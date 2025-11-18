Monclova inicia preparativos para la Villa Navideña 2025: iluminaciones y eventos

Desde las primeras horas, cuadrillas de trabajadores comenzaron a instalar la estructura que iluminará las celebraciones de finales del 2025 y principios del 2026, convirtiéndose nuevamente en un punto de encuentro para cientos de familias.

Junto al emblemático pino, también avanzan los preparativos de la tradicional Villa Navideña que y será inaugurada el próximo 1 de diciembre. El espacio, ya consolidado como uno de los atractivos más esperados por los monclovenses, contará con un ambiente lleno de color, luces y personajes que crearán una experiencia mágica para chicos y grandes.

Como parte de la decoración, se incluirán más de 200 figuras gigantes tradicionales mexicanas, entre ellas trompos, baleros, caballitos y soldados de madera, elementos que además de embellecer el recorrido, resaltan la cultura popular mexicana y dan a Monclova un toque festivo único durante estas fechas.

La regidora de Educación, Arte y Cultura, Glenda Suárez, adelantó que este año se tiene preparada una amplia agenda de eventos navideños, en la que participarán distintos grupos de baile que presentarán pastorelas, cantos, villancicos y números artísticos para toda la familia.

Asimismo, invitó a los ciudadanos a disfrutar de la decoración y adelantó que Villa Magia permanecerá instalada hasta el Día de Reyes, permitiendo que el espíritu navideño permanezca vivo durante varias semanas.