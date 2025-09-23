Chevrolet Monclova sorprende con la Groove 2026

Con un evento lleno de estilo y dinamismo, la agencia Chevrolet Monclova presentó la noche de este martes la nueva Chevrolet Groove 2026, un modelo que cautivó a clientes, invitados especiales y amantes del motor por su diseño moderno, equipamiento tecnológico y la comodidad que promete para cada viaje.

Con la presentación de la Groove 2026 se marca un antes y un después, al demostrarse el futuro de la movilidad urbana, con un vehículo que combina estilo, tecnología y eficiencia de una manera que sólo Chevrolet puede lograr.

El evento estuvo encabezado por la Directora General de Grupo Industrial Kamar, Laila Kamar Gómez y el Director Automotriz Arturo Aguirre

Desde la llegada de los asistentes, la velada estuvo marcada por un ambiente festivo, con música, aperitivos y un recorrido guiado por ejecutivos de la marca, quienes compartieron cada detalle de esta nueva propuesta.

Una vez más Chevrolet destaca por sus diseños y por siempre estar preocupado por las necesidades de sus clientes, por lo que de manera constante está evolucionando en cada uno de sus modelos.

La nueva Chevrolet Groove 2026 no es sólo una SUV, s una declaración de intenciones, que destaca por su presencia imponente, con un lenguaje de diseño dinámico y moderno, con líneas fluidas y bien definidas, así como por sus nuevos rines de aluminio de 17" en todas las versiones

Para quienes buscan un estilo más dinámico, llega por primera vez la versión RS, que llega a complementar las versiones LT Manual y LT Automática, una versión que es la máxima expresión e estilo deportivo y que incorpora un techo bitono.

La Groove 2026 destaca por su diseño exterior robusto y elegante, líneas aerodinámicas y un frente renovado que refuerza la identidad de Chevrolet, además, llamó la atención su amplio espacio interior con acabados premium, sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de última generación y conectividad total con smartphones.

Los presentes también pudieron conocer sus características de seguridad, como múltiples bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad y asistencias inteligentes para el conductor, elementos que la convierten en una opción confiable tanto para familias como para jóvenes profesionales.

Durante la presentación, los invitados tuvieron oportunidad de subirse a la unidad, experimentar la comodidad de los asientos y comprobar el espacio interior, lo que generó comentarios positivos sobre la versatilidad del vehículo.

El equipo de Chevrolet Monclova agradeció la presencia de clientes y amigos de la agencia, resaltando que la Groove 2026 es parte de la visión de la marca por ofrecer innovación, confort y estilo a precios competitivos.

La noche cerró con un brindis en honor a esta nueva integrante de la familia Chevrolet, dejando en los asistentes el entusiasmo de manejar pronto una SUV que promete marcar tendencia en la región.

DESTACA ENTRE LAS SUVs

La nueva Chevrolet Groove 2026 se posiciona como una de las opciones más atractivas en el segmento de SUVs compactas en México, destacando frente a sus competidores por diversas razones:

Diseño Moderno y Personalizable: Con líneas más estilizadas y una parrilla frontal renovada, con una estética fresca y deportiva.

La versión RS introduce combinaciones de colores bitono, permitiendo a los conductores expresar su estilo personal.

Tecnología de conectividad avanzada, seguridad de última generación, posicionándola como una de las SUVs más seguras en su categoría, espacio y comodidad, con un diseño interior que prioriza el confort, la Groove 2026 es ideal tanto para viajes largos como para el uso diario en la ciudad.

En resumen, la Chevrolet Groove 2026 combina diseño, tecnología, seguridad y eficiencia, posicionándose como una opción líder en el mercado de SUVs compactas en México.