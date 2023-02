Pretende AMLO árbitro a medida

Con la implementación del Plan B, el Gobierno Federal busca destruir y acotar el trabajo del INE, con el fin de tener un árbitro a la medida para el proceso electoral del próximo año, en el que se competirá por la Presidencia de la República.

La Diputada Local Guadalupe Oyervides Valdez mencionó que como ciudadana apoya este movimiento que se realizó este domingo a nivel nacional para manifestarse contra el "Plan B", al cual llamó "el plan Frankenstein".

La legisladora señaló que es un plan que nació luego que MORENA y sus partidos aliados no obtuvieron mayoría calificada para poder modificar la Ley Electoral, por lo que se tomó una parte de esta para presentar este nuevo documento.

En el Plan B se tomaron 6 leyes secundarias, que entre las más importantes se encuentra la Ley de Instituciones y Estructuras Políticas, lo que hacen es modificar 429 artículos, en los que no se requiere la mayoría calificada.

Con estos ajustes lo que se hace es recortar al personal del INE, las facultades del instituto, la eliminación de las 300 juntas distritales, la salida de 7 mil trabajadores, se obliga que las casillas estén en dependencias públicas y el gobierno regule el padrón de los ciudadanos que votan en el extranjero.

A pesar de que en primera instancia se rechazó la Reforma Electoral, el Jefe del Ejecutivo insiste en la implementación de estos recortes, con el fin de contar con un órgano electoral a modo para el próximo proceso electoral.

El próximo 2024 se competirá en el país, por la Presidencia de la República, así como la integración del Senado y de la Cámara de Diputados, por lo que existe el interés por parte del ejecutivo por tomar el control del INE.

Comentó que ahora serán la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que definirá sobre la implementación del Plan B, esto luego de los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado y que se seguirán presentando una vez que sea publicada.

"Lo que sucede aquí, no se trata del Gobierno Federal ni de ningún partido, es el quiebre del estado de derecho que tenemos los mexicanos con las instituciones, hoy es el INE, ya pasó el IMSS, ya hizo con el Seguro Popular, ya desaparecieron 101 fondos federales, la ley no está para modificarse de esa manera, esta para respetarse, para perfeccionar, pero no para destruir acotar y tener un árbitro a la medida para el siguiente proceso electoral", indicó.