Abraham Segundo González lidera prevención de contagios de dengue

Ante la creciente preocupación por los casos de dengue registrados en la Región Centro, la Dirección de Servicios Educativos intensificó las jornadas de fumigación y limpieza en escuelas, aunque las autoridades del sector descartaron que existan brotes al interior de los planteles.

El titular de la dependencia, Abraham Segundo González, explicó que las acciones forman parte de una estrategia preventiva en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 04, luego de que se reportaran varios contagios en la región y el fallecimiento de la joven Paulina Valdez, alumna de la Normal de Monclova.

"Comprendemos la preocupación de la comunidad educativa, pero queremos dejar claro que el dengue no se está generando dentro de las escuelas. Los casos detectados provienen de entornos externos como viviendas o quintas donde hay agua estancada y criaderos del mosquito", detalló el funcionario.

Durante las últimas semanas, más de 40 planteles han sido intervenidos con fumigaciones, descacharrización y limpieza de patios, con el objetivo de eliminar cualquier posible foco de infección. Estas acciones continuarán en los próximos días en todos los municipios que integran la Región Centro.

Segundo González reconoció que el deceso de la estudiante de la Normal causó temor entre directores y padres de familia, lo que derivó en una mayor solicitud de atención. "Es un hecho muy lamentable que nos duele profundamente, pero queremos brindar tranquilidad: las escuelas están siendo atendidas y supervisadas para garantizar espacios seguros", afirmó.

El funcionario hizo un llamado a la comunidad educativa a sumarse a las labores preventivas, evitando la acumulación de objetos o recipientes que puedan servir como criaderos de mosquitos.

"Nosotros podemos fumigar, pero si no hay limpieza en los alrededores o en los hogares, los esfuerzos no serán suficientes. Necesitamos el apoyo de todos", subrayó.

Por ahora, no existen reportes de casos graves ni de contagios dentro del sistema educativo, y las autoridades mantienen vigilancia constante en coordinación con el sector salud.

"Estamos atentos a cualquier situación que se presente. Hasta hoy, no hay alarma en las escuelas, pero seguimos actuando con responsabilidad para prevenir riesgos", puntualizó el director.