Secretaría de Salud en Coahuila toma medidas ante el Mundial de Fútbol

Ante la próxima celebración de la Copa Mundial de Fútbol y la llegada de miles de visitantes de distintas partes del mundo a las sedes mexicanas, la Secretaría de Salud en Coahuila reforzará las acciones de vigilancia epidemiológica para prevenir riesgos sanitarios derivados de la movilidad internacional.

El titular de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, informó que las autoridades estatales y federales mantienen reuniones permanentes para coordinar protocolos de atención y monitoreo ante posibles enfermedades importadas.

El funcionario señaló que, aunque Monclova no será sede del evento, la cercanía con algunas ciudades anfitrionas y el constante flujo de viajeros obliga a mantener medidas preventivas y una estrecha supervisión sanitaria. "Estamos por parte del gobernador del Estado y del subsecretario de Salud muy al pendiente de todo ese tipo de situaciones. En un momento más vamos a tener otra reunión a nivel estatal para todas las jurisdicciones, sobre todo para todos los planes de acción y los manuales que se nos van a impartir tanto a nivel federal como estatal", explicó.

Aguilar Arocha destacó que desde principios de año la Secretaría de Salud ha trabajado en estrategias preventivas relacionadas con la llegada de turistas extranjeros, incluyendo la capacitación de personal en puntos de ingreso al país. "Ya se tienen meses desde casi principio de año que estamos trabajando por parte de la Secretaría de Salud para estar al pendiente de todo ese tipo de situaciones", indicó.

Precisó que los aeropuertos con vuelos internacionales mantienen programas de capacitación dirigidos al personal encargado de detectar oportunamente posibles casos sospechosos de enfermedades transmisibles. Asimismo, exhortó a las personas que viajarán a las sedes mundialistas a tomar precauciones básicas, mantenerse al corriente con sus esquemas de vacunación y atender las recomendaciones sanitarias emitidas por las autoridades. "Como siempre les pedimos que tengan todas sus precauciones y sobre todo que estén vacunados, que tengan mucho cuidado donde van", agregó.

Finalmente, reiteró que continuará la vigilancia epidemiológica en todo el estado durante el desarrollo del evento deportivo, con el objetivo de proteger la salud de la población y responder oportunamente ante cualquier eventualidad.