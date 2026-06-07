Consolida PRI dominio estatal

El PRI y sus aliados se encaminaron anoche a una victoria total en el estado de Coahuila al obtener 'carro completo' en la elección de diputados locales, en Monclova, Esra Cavazos, se colocó como virtual ganadora en el Distrito 05 con una ventaja de dos a uno frente a sus contrincantes.

Los resultados preliminares fueron dados a conocer en rueda de prensa encabezada por el delegado regional Sergio Sisbeles Alvarado y la propia candidata, quienes destacaron que la tendencia favorecía ampliamente la Alianza Ciudadana por la Seguridad en toda la entidad, con un triunfo irreversible.

Sergio Sibeles señaló que 'Ha triunfado Coahuila' y se ganó el carro, agradeciendo por el respaldo de la ciudadanía y asegurar que los resultados representan un refrendo al trabajo realizado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El delegado regional señaló que, con base en las cifras del PREP y del Comité Directivo Estatal, la diferencia en la mayoría de los distritos era ya irreversible, con ventajas de entre 13 y 23 puntos porcentuales.

'En todos los municipios es similar, es un 2 a 1, en una contundencia total en donde la ciudadanía decidió por los candidatos del PRI', declaró.

Durante su mensaje, Sisbeles Alvarado sostuvo que la elección reflejó la preferencia de los ciudadanos por la estabilidad, seguridad y los resultados, al tiempo que criticó las campañas basadas en la confrontación política.

Aseguró además que Coahuila 'optó por la unidad y las propuestas', luego de una campaña enfocada en el trabajo cercano con la ciudadanía y en la construcción de acuerdos.

Por su parte, Esra Cavazos agradeció a los votantes que respaldaron el proyecto político de la alianza y aseguró que la victoria se consolidó gracias al trabajo en equipo y la cercanía con la población.

'Quedó claro el mensaje que a nosotros nos gusta el trabajo, nos gustan los resultados y nos gusta la visión para adelante', expresó.

La candidata virtualmente ganadora del Distrito 05 dijo que la jornada electoral transcurrió en calma y afirmó que el resultado representa una oportunidad para continuar impulsando acciones en beneficio de las familias de Monclova y de la región Centro.

Se indicó que tras concluir la campaña, se continuará trabajando en coordinación con las instituciones de seguridad y los distintos órdenes de gobierno con el objetivo de mantener a Coahuila como un referente nacional en desarrollo y estabilidad.