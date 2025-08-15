Administración Fiscal descarta retenes para conductores con placas vencidas

La Administración Fiscal del Estado descartó implementar, por ahora, retenes para sancionar a conductores que circulen con placas vencidas, asegurando que la prioridad es el respeto a los derechos ciudadanos y la orientación al contribuyente.

A diferencia de años anteriores, cuando las grúas y retenes aparecían sin previo aviso para remolcar de inmediato los autos con pagos atrasados, el actual gobierno ha optado por un esquema menos rígido.

"Antes, el que no tenía su vehículo pagado, se lo llevaban. Hoy eso ya no se permite", afirmaron funcionarios de la dependencia.

Actualmente, cuando se detecta un vehículo con placas vencidas, el procedimiento es entregar una invitación para regularizarse, sin retener la unidad. Además, existe la instrucción de no detener automóviles conducidos por adultos mayores, personas con discapacidad o mujeres embarazadas.

Si en algún momento se realizan operativos, las autoridades adelantaron que serán anunciados previamente y tendrán una duración máxima de dos horas, muy lejos de los retenes prolongados de administraciones pasadas.