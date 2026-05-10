Wendy Delgado escucha a ciudadanos sobre empleo y agua en Monclova

Monclova, Coah. – La candidata del Partido Verde Ecologista de México por el Distrito 5, Wendy Delgado, realizó un recorrido por la pulga de la Lechería, ubicada en la colonia Hipódromo, donde saludó a comerciantes y familias que acudieron desde temprana hora a este tradicional punto de reunión.

Durante la visita, la aspirante dialogó directamente con ciudadanos, quienes aprovecharon el encuentro para expresar las principales problemáticas que enfrentan actualmente en el sector. Entre las peticiones más recurrentes destacaron la falta de empleo y la preocupación por el suministro de agua, situación que, aseguraron vecinos, continúa afectando a distintas colonias de Monclova.

La candidata escuchó las inquietudes de los asistentes y señaló que una de las prioridades debe ser impulsar mayores oportunidades laborales para jóvenes y padres de familia, además de gestionar soluciones que permitan mejorar el acceso a servicios básicos. "Las familias quieren oportunidades, estabilidad y servicios dignos. Es importante escuchar directamente lo que vive la ciudadanía para poder llevar esas necesidades al Congreso", expresó durante el recorrido.

Wendy Delgado continuó saludando a comerciantes y visitantes de la pulga, donde también recibió muestras de apoyo por parte de algunos ciudadanos que se acercaron para dialogar y tomarse fotografías con ella.