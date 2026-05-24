Filtraciones en viviendas del bienestar en Monclova generan preocupación

Las deficiencias en las Viviendas del Bienestar ubicadas en la colonia Colinas de Santiago ya habían sido detectadas desde la lluvia que se registró el pasado mes de abril, cuando se presentaron al menos 14 reportes relacionados con filtraciones e inundaciones dentro de los domicilios.

De acuerdo con información recabada en el sector, desde la primera ocasión personal del Infonavit dio seguimiento a las afectaciones reportadas por los dueños de estas viviendas que fueron entregadas apenas el pasado mes de febrero.

Tras las recientes lluvias registradas en Monclova, nuevamente se presentaron problemas, principalmente filtraciones en techos, humedad en paredes, acumulación de agua y fallas en el drenaje.

Ante esta situación, personal del Infonavit inició un nuevo levantamiento de reportes para documentar los daños registrados en las casas afectadas. La dependencia federal realiza inspecciones en las viviendas con el objetivo de integrar expedientes técnicos y determinar el tipo de afectaciones que presenta cada inmueble y determinar la manera de atenderlas.

De acuerdo con la información obtenida, las afectaciones serán canalizadas a través del seguro de vivienda con el que cuentan las casas, mecanismo mediante el cual se busca atender las reparaciones necesarias.

Vecinos señalaron que a pesar de las revisiones que se realizaron en el mes de abril, los problemas continúan, lo cual se demostró con la lluvia que se registró esta semana en la ciudad de Monclova.