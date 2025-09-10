Estudiantes de la colonia Calderón denuncian problemas en transporte escolar

MONCLOVA, COAH.- Estudiantes y padres de familia de la colonia Calderón denunciaron las constantes fallas en la ruta Praderas/Calderón, donde la falta de unidades ha provocado que decenas de jóvenes lleguen tarde a sus escuelas.

De acuerdo con los vecinos, en este sector existen cuatro camiones destinados a cubrir la ruta, pero durante la última semana solo dos han estado en circulación. Además, señalaron que los vehículos no respetan los horarios establecidos y pasan con retrasos de varios minutos, lo que genera serios contratiempos a los usuarios, principalmente a la comunidad estudiantil.

"Los muchachos batallan mucho para llegar a tiempo a clases; a veces esperan hasta 40 minutos y eso les afecta en la escuela", lamentó una madre de familia.

Ante esta problemática, los habitantes solicitaron la intervención de las autoridades educativas y de transporte, al considerar que el servicio actual vulnera el derecho de los estudiantes a contar con condiciones mínimas para asistir puntualmente a sus centros escolares.

Los padres insistieron en que se refuerce la cobertura de la ruta Praderas/Calderón con más unidades y que se vigile el cumplimiento de los horarios para evitar mayores afectaciones a la educación de los jóvenes.