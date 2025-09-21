Defensa de Reynaldo N busca terminación anticipada de procesos penales

Reynaldo N, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de Saltillo, enfrenta múltiples causas penales, por lo que su defensa solicitó el diferimiento de la audiencia correspondiente a la causa penal 202/2025, con el objetivo de que se acumulen los diversos procesos en su contra.

Durante la audiencia, la defensa informó al juez que ya se agotaron las salidas alternas posibles, por lo que ahora buscan una forma de terminación anticipada que abarque todos los procesos que se le siguen.

El juez accedió a la solicitud y reprogramó la audiencia para el próximo 14 de octubre a las 11:00 de la mañana, fecha en la que se espera se presenten los avances sobre la acumulación de expedientes y la posible resolución anticipada del caso.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre los delitos que se le imputan, sin embargo, se confirmó que Reynaldo N enfrenta más de un proceso penal activo.