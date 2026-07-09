Exempleada de Casa Edith sigue vinculada a proceso por presunto robo de 8 mil pesos

MONCLOVA, COAH.– La exempleada de Casa Edith, identificada como Elisa N, continúa vinculada a proceso por el presunto robo cometido en perjuicio del establecimiento, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, quien precisó que el monto atribuido dentro de la carpeta de investigación es de aproximadamente 8 mil pesos.

El funcionario explicó que el proceso penal sigue su curso y que la defensa de la imputada solicitó una audiencia para pedir al juez una ampliación del plazo de la investigación complementaria, diligencia que se llevará a cabo este viernes.

Lazo Chapa señaló que el Ministerio Público ya formuló la imputación y obtuvo la vinculación a proceso de la acusada, por lo que actualmente el asunto se encuentra en la etapa de investigación. Aclaró que será hasta que exista una sentencia firme cuando pueda determinarse de manera definitiva la responsabilidad penal de la imputada.

Respecto a las medidas cautelares, el delegado indicó que Elisa N no permanece en prisión preventiva, sino que enfrenta el proceso bajo una medida distinta impuesta por la autoridad judicial.

Acciones de la autoridad

Durante la entrevista, el representante de la Fiscalía también destacó que el combate a los robos en la Región Centro ha mostrado resultados favorables. Indicó que, en comparación con el año pasado, este tipo de delitos ha registrado una disminución cercana al 30 por ciento.

Precisó que durante el año anterior se contabilizaron cerca de 100 robos a negocios, mientras que actualmente suman alrededor de 65 casos. De ellos, aproximadamente 40 ya fueron judicializados; varios de los imputados permanecen en prisión preventiva y otros asuntos concluyeron mediante acuerdos reparatorios.

Detalles confirmados

Everardo Lazo Chapa atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre las corporaciones de seguridad y a las estrategias implementadas por la Fiscalía General del Estado, al reiterar que el objetivo es reducir la incidencia delictiva y llevar ante la justicia a quienes cometan este tipo de ilícitos.