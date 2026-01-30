Hervey Valenzuela asegura que subasta de AHMSA da esperanza a trabajadores en Monclova

Monclova, Coahuila.– El ex obrero de Altos Hornos de México (AHMSA), Hervey Valenzuela, señaló que el anuncio de una fecha para la subasta representa un aliento para los trabajadores, al considerar que brinda mayor certidumbre tras más de tres años de espera, además de que el ajuste en el calendario —recortado casi una semana— resulta favorable para quienes mantienen la expectativa de un proceso justo.

No obstante, advirtió que los montos que se han comenzado a mencionar no deben tomarse como definitivos, ya que el eje central del concurso mercantil sigue siendo la venta del horno, de la cual dependerá cualquier cálculo real sobre pagos. Explicó que, hasta ahora, lo que existe es la entrega y revisión de listados de trabajadores, pero no cifras oficiales de liquidación, por lo que pidió a los obreros no dejarse confundir por versiones extraoficiales.

Valenzuela confirmó que dichos listados ya fueron entregados al juzgado correspondiente, subrayando que será la jueza quien tenga la última palabra tanto en la validación de los documentos como en la forma en que se realizará el pago, una vez concretada la subasta de los activos.

Finalmente, recordó que la lucha de los trabajadores se mantiene bajo el Contrato Colectivo de Trabajo, pese a versiones previas sobre la posibilidad de que el pago se hiciera conforme a la Ley Federal del Trabajo. Mientras no se conozca el monto real derivado de la venta del horno, dijo, los obreros permanecerán únicamente a la expectativa, a la espera de que este proceso finalmente arroje resultados concretos.