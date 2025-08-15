Programa estatal asegura igualdad de oportunidades en Secundaria 85 de Castaños

El regreso a clases en la Secundaria 85 de Castaños estará marcado por la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.

Este viernes, un camión arribó al plantel cargado con más de 500 pares de calzado escolar y los útiles necesarios para cada alumno, como parte del programa estatal que busca erradicar cualquier excusa para faltar a la escuela.

Además, en los próximos días llegará un uniforme alternativo, completando así el apoyo integral que garantizará que todos los jóvenes cuenten con las herramientas y la vestimenta necesarias para iniciar el ciclo escolar en las mejores condiciones.

Padres de familia y docentes recibieron con entusiasmo los apoyos, destacando que para muchas familias este respaldo representa un alivio económico significativo y una motivación para que los adolescentes asistan a clases con orgullo y confianza.

Autoridades educativas destacaron que este esfuerzo refleja el compromiso del gobierno estatal por impulsar la permanencia escolar y asegurar que ningún estudiante quede atrás por falta de recursos.

Se dio a conocer que este beneficio es gracias a la gestión con la secretaria de educación a nivel Coahuila y que así como llegó el calzado, muy pronto estarán en espera de uniformes. Cabe señalar que el regreso de personal docente es hasta dentro de una semana, sin embargo, ya están recibiendo los apoyos.