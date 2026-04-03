PRONNIF advierte sobre trabajo infantil en vacaciones

Durante el periodo vacacional, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia exhortó a los padres de familia a no permitir que menores de edad realicen actividades laborales en la vía pública, y advirtió que esta práctica pone en riesgo su integridad y puede derivar en responsabilidades legales.

Advertencia sobre la normalización del trabajo infantil

La subprocuradora de PRONNIF Martha Herrera señaló que, aunque en algunos casos los propios niños buscan generar ingresos por iniciativa propia durante el periodo vacacional, es fundamental que los adultos no normalicen esta situación. "Muchas veces es por iniciativa emprendedora de los niños, al estar en casa y buscan salir, vender algo o laborar, pero hacer la recomendación, primero a los padres de familia, que no normalicen esta situación porque se pueden incluso meter ya en un problema legal que es la tipificación del delito de explotación laboral infantil".

Mencionó que durante las vacaciones incrementa la vulnerabilidad de los menores, ya que muchos permanecen sin supervisión en casa, lo que facilita que salgan de casa para realizar actividades como limpiar parabrisas, vender productos o pedir dinero. "Muchas veces papá y mamá se tienen que ir a trabajar y los niños se quedan solos; se les hace fácil salir a tener un emprendimiento o ir a lavar vidrios".

La subprocuradora reconoció que algunas familias enfrentan condiciones económicas que las obligan a salir a trabajar acompañadas de sus hijos, sin embargo es indispensable evitar exponerlos en zonas de riesgo. "Que no los expongan en los cruceros, que no los traigan pidiendo; buscar un lugar seguro, una placita o un espacio donde puedan estar resguardados".

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a no fomentar estas prácticas, al señalar que el apoyo económico directo a menores en la vía pública contribuye a que continúen en esta condición. En cuanto al trabajo adolescente, precisó que existe la posibilidad de laborar a partir de los 16 años, siempre bajo condiciones reguladas por la Ley Federal del Trabajo (LFT) y con autorización de los padres.